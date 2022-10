Um homem de 38 anos, suspeito de abusar sexualmente do próprio filho de nove anos e de agredir a companheira, foi preso nessa terça-feira (04), na região de Penha da Barra Seca, zona rural de São Gabriel da Palha. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em cumprimento ao mandado de prisão temporária.

O delegado titular de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman, disse que a informação foi obtida por meio do Conselho Tutelar. “Foi noticiado que a criança supostamente estava sendo abusada sexualmente pelo pai. A genitora passou a desconfiar quando o investigado começou a levá-lo para o mato, com a desculpa que era para fechar a porteira. Na volta, a criança sempre pedia pra tomar banho e dizia que estava se sentindo sujo”, contou.

Durante o atendimento com os conselheiros tutelares, a criança falou que o pai pegava nas partes íntimas e isso machucava. Também disse que sofre agressões físicas com chutes e socos e chega a ser ameaçado com faca. Investigações apontam que o indiciado também agredia a companheira, que vez ou outra dormia no meio do matagal com os filhos, por medo do agressor.

Ele será indiciado por estupro de vulnerável em relação à criança e lesão corporal e ameaça em relação à companheira. Após os procedimentos de praxe, será conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.