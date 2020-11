Em pesquisa realizada pela Futura para a Rede Vitória, a disputa se encontra mais acirrada entre os candidatos Edson Magalhães (PSDB) e Carlos Von (Avante) pela prefeitura de Guarapari.

Magalhães, que concorre à reeleição como prefeito da cidade, aparece na pesquisa com 37,6% dos votos válidos. Enquanto isso, Von aparece com 31,3%. Considerando a margem de erro da pesquisa, de 4,9% para mais ou para menos, os dois candidatos aparecem, tecnicamente, empatados.

Em seguida na pesquisa, aparece Gedson Merízio (PSB), com 19,4%. Logo após, Fernanda Mazelli (Republicanos), com 3,1%; Oziel de Souza (PSC), com 2,8%; Coronel Ferrari (PSD), com 2%; Maria Helena (PP), com 2%; Bárbara Hora (PT), com 0,9%; e Cláudio Paiva (PRTB), com 0,9%.

Intenção Estimulada. Na pesquisa de intenção estimulada, que é quando são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, o prefeito Edson Magalhães aparece com 33% dos votos. Carlos Von vem em seguida com 27,5% dos votos.

Gedson Merízio está em terceiro lugar, com 17%. Em seguida, aparecem Fernanda Mazelli, com 2,8%; Oziel de Souza, com 2,5%; Maria Helena, com 1,8%; Coronel Ferrari, com 1,8%; Cláudio Paiva, com 0,8%; e Bárbara Hora também com 0,8%; Não sabe, não respondeu, indeciso tem 8,5%. Ninguém, branco e nulo, com 3,8%.

Intenção Espontânea. Na intenção espontânea de votos, que é quando o entrevistado responde livremente o nome do candidato, Edson Magalhães aparece com 31,8% das intenções de voto. Logo depois, aparece Carlos Von, com 22,8%.

Gedson Merízio permanece em terceiro lugar, com 13,3%. Oziel de Souza aparece com 1,5%; Coronel Ferrari tem 1,3%; Bárbara Hora tem 0,8%; Fernanda Mazelli tem 0,8%; Cláudio Paiva aparece com 0,3%; e Maria Helena tem 0,3%. Não sabe, não respondeu e indeciso ficou com 22,3% e ninguém, branco e nulo tem 5,3%.

Rejeição Estimulada. Quando perguntados em quem não votariam, em nenhuma hipótese, 33,5% dos eleitores responderam o nome do prefeito Edson Magalhães. Em seguida, o segundo mais rejeitado é Carlos Von, que tem 16,3%. Bárbara Hora vem em terceiro lugar, com 10,8%.

Na sequência aparecem Fernanda Mazelli, com 10,5%; Oziel de Souza, com 9,8%; Coronel Ferrari, com 9%; Fredson (PL) com 7,3%; Maria Helena, com 6,8%; Gedson Merízio, com 6,5%; e Cláudio Paiva, com 6,5%. Rejeita todos tem 2,5%. Não rejeita nenhum fica com 17%. Não sabe, não respondeu tem 9,3%.