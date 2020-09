Na pesquisa encomendada pelo Portal 27, realizada pelo Instituto de Pesquisas Perfil entre os dias 17 e 18 do mês de agosto, os eleitores do município de Guarapari avaliaram o principal problema da cidade e o que eles mais gostariam que fosse feito, sendo obra ou serviço.

Para a pesquisa espontânea (quando não são apresentadas opções) com a pergunta “Na sua opinião qual o principal problema de Guarapari?”, os que mais apareceram foram, Saúde – 32,08%; Indecisos – 30,51%; Hospital – 6,49%; Desemprego – 5,11%. As demais 24 respostas somaram 25,81%.



Já na segunda pesquisa, que foram apresentadas opções, para a pergunta “O que o Sr(a) gostaria que fosse feito como obra ou serviço aqui em Guarapari?”, a resposta que mais se destacou foi “Concluir o hospital”, que teve mais de 36% dos votos, logo em seguida vieram, Indecisos – 27,55%; Saúde – 11,02%; Turismo – 4,13%; Esporte/Lazer – 3,54%. As demais 13 respostas somaram 17,15% dos votos.

As respostas apresentadas nessa pesquisa foram bem diferentes das respostas que foram divulgadas no Orçamento Participativo 2020/2021, realizado em julho desse ano, no qual 40% dos 589 votos foram destinados para “Pavimentação e Drenagem”, e apenas 15% para “Saúde”. A título de comparação, nas duas pesquisas realizadas pelo Portal 27, “Pavimentação” não chegou em 3% dos votos, adquirindo 0,78% na pesquisa espontânea e 2,55% na que foram apresentadas opções.

Em uma transmissão ao vivo realizada pela Prefeitura de Guarapari, foi declarado que o Hospital estava 40% pronto, e que deveria ter as obras finalizadas em dezembro, ou no mais tardar em março do ano que vem, prazo que anteriormente seria até fevereiro.

A margem de erro da pesquisa é de 4,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05166/2020.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.