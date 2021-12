No ultimo dia 20 de novembro Guarapari abriu as portas a um belíssimo empreendimento voltado para homens e mulheres que desejam de cuidados especiais com a beleza: o salão Claudia Apley Casa dos Cabelos.

Localizado no Centro de Guarapari, a estrutura conta um produtos exclusivos de alta qualidade, perfumaria, atendimento diferenciado e uma variedade ímpar de produtos para todos os tipos de cabelo, além de excelentes serviços para os clientes. O Programa Em Destaque com Aline Layber esteve na cobertura da inauguração do salão Claudia Apley, realizada no dia 19 de novembro e mostra para você os detalhes de uma noite muito especial.