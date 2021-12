Policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) realizaram uma rifa para ajudar militares da Unidade. Na manhã desta quinta-feira (02) foi a entrega da premiação ao ganhador da rifa.

Os valores arrecadados foram destinados a dois militares do BME que passam por um momento delicado. O cabo Paulo Vitor (COE) está com o filho internado há aproximadamente um ano tratando de um câncer e o sargento Bravim (Choque), que recentemente esteve internado, está lutando para tratar de uma erisipela que já envolveu os vasos linfáticos.

A premiação foi uma TV de 32 polegadas, doada pela Associação de Cabos e Soldados (ACS). O sorteado foi o 1º sargento Godoi. Com o valor arrecadado, os militares poderão custar às medicações, o tratamento, as internações e os frequentes deslocamentos ao hospital. A ação solidária e cidadã contou com a participação de policiais militares, civis e diversas entidades.