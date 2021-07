O mecânico Francisley Mantesso, de 39 anos, deixou o hospital nesta terça-feira, após três meses de internação. Morador de Guarapari, a família organizou uma carreata de boas-vindas para o mecânico.

A superação do covid é considerado um milagre para familiares e amigos. “Eu digo que a frase do meu irmão não é eu venci a covid e sim eu sou o milagre. Amanhã, graças a Deus, depois de quase 90 dias, meu irmão vai ver o céu, vai ver o mundo aqui fora. Se não fosse a força dele, a gente não aguentaria”, disse Waldineia Mantesso, de 48 anos, irmã do mecânico.

Francisley, conhecido carinhosamente como Francis, testou positivo em meados de abril. Ele, a esposa e o filho mais novo foram contaminados juntos. O filho do Francis foi assintomático, e a esposa também chegou a ir para o hospital, mas logo teve alta.

No entanto, o mecânico começou a sentir falta de ar depois de alguns dias, e precisou ser internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. No segundo dia foi transferido, e no hospital Vila Velha teve uma parada respiratória, quando foi entubado na UTI e ficou por mais 20 dias fazendo hemodiálise. Os rins pararam e foram muitos coquetéis de antibióticos, até ter uma infecção generalizada.

Após deixar a UTI, os médicos encaminharam o Francis no dia 28 de maio para a Clínica de Reabilitação Acelerada Vila Velha (CRAVV), localizada no bairro Residencial Laranjeiras, onde passou pelos procedimentos para a retirada do oxigênio, retirou a traqueostomia, iniciou dieta, tentativa da fala e a recuperação pós covid.

“Desde o dia 28 de maio eu estou aqui dando forças para ele, mas a minha força também vem de Deus, e de todos que estão por trás, orando e nos fortalecendo todos os dias. É muito difícil ver tudo de perto, e não conseguir descansar porque fica vigiando o tempo inteiro. Vamos para casa para concluir esse milagre em casa. O que poderia ser feito aqui foi feito, e vamos terminar em casa”, completa a irmã.

Mãe. Amigos e familiares fizeram uma carreata até a casa da família, em Guarapari. E entre lágrimas, fogos, e palmas, deram as boas-vindas ao Francis. Aos 71 anos de idade, a mãe de Francis, dona Maria Mantesso declara que não perdeu as esperanças de que o filho voltaria para casa, mas confessa que os dias sem ele foram difíceis. E foi de joelhos que a mãe recebeu o filho de volta. “Eu tinha certeza que ele voltaria, mas eu não tinha certeza que eu iria aguentar. Chorei muito quando ele foi internado, mas hoje eu choro de alegria porque ele voltou”, disse ela.