Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, irá participar da 2ª edição do “Mansão Vix”, um Reality Show em Guarapari, que conta com um grupo de influenciadores digitais.

Jair Renan chega ao Estado amanhã (23), quando começa a o reality que vai até a próxima 3ª feira (26), em uma mansão onde outros 24 influenciadores digitais participarão do programa. Pelo que foi divulgado até agora, ao todo são, 10 homens heterossexuais, 10 mulheres heterossexuais, e 5 pessoas da comunidade LGBTQI+.

Nesse reality não há eliminação, prova do líder ou a obrigação de fazer tarefas domésticas, os integrantes precisam criar conteúdo para as redes sociais, de empresas, marcas e patrocinadores que são levados para o local através dos organizadores.

Os participantes irão produzir conteúdo do encontro durante 24 horas. Na mansão também terá 18 câmeras foram instaladas, além de drone e um câmera man externo. Imagens serão exibidas nas redes sociais do Mansão Vix.

De acordo com a organização do evento, todos os participantes serão testados antes de entrarem na casa.