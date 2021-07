O bairro de Muquiçaba, conhecido por ter ruas movimentadas e um fluxo intenso de trânsito durante todo o dia, recentemente está sendo palco de uma situação problemática e que está afetando a segurança dos moradores da cidade e motoristas que passam por ali. O caso é uma reclamação feita por moradores e por um empresário de 34 anos, no qual ele afirmou que um morador em situação de rua estava jogando pedras nos carros que passavam.

Essa situação, inclusive, foi filmada e publicada nas redes sociais, viralizando na última semana. No vídeo, o empresário comenta o caso, contando que, além dele, outras pessoas que vivem no local também já viram o morador em situação de rua jogando pedras em carros e até em famílias com crianças.

“Eu estava passando na rua e vi ele apedrejando uns 4 carros, inclusive o meu. Quando ele jogou eu parei o veículo e fui até ele para saber o que estava acontecendo, porém ele saiu correndo para a frente da farmácia. Os comerciantes que ficam no local também falaram que ele já jogou pedra também em famílias e crianças. Eu chamei a polícia mas eles contaram que não poderiam fazer nada, isso afeta a segurança, pode causar um acidente”, contou o empresário, que preferiu não se identificar.

Vídeo

Confira o vídeo gravado pelo empresário:

Providências tomadas

Questionamos a Prefeitura Municipal de Guarapari, que é a responsável por programas de auxílio aos moradores em situação de rua na cidade. E fomos respondidos com uma afirmação de que a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) já entrou em contato com a família e que os procedimentos para internação do homem já estão sendo feitos.

Confira na íntegra: “A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) informa que a família o encaminhou para o CAPS, o médico já deu um laudo, e a visita do Creas foi realizada nesta semana e agora ele está realizando os exames para a internação . A família está sendo orientada pela Setac, a respeito dos novos encaminhamentos para essa internação.”