A mistura de ritmos marca a abertura da programação de Verão da Arena Pedreira, em Guarapari, com o Encontro das Tribos. Marcado para acontecer no sábado, dia 28 de dezembro, às 18 horas, o evento promete levar ao público muito rock, rap, reggae e forró ao receber as apresentações de Criolo, Pitty, Maneva, Falamansa e Ponto de Equilíbrio.

O cantor paulista Criolo apresenta seu novo show “Boca de Lobo”, que leva o nome do hit lançado no fim do ano passado. No palco, ele faz uma espécie de retrospectiva de sua carreira, em toda sua potência de crítica misturada aos gêneros musicais que abraça desde sempre, e vai estar acompanhado de seu parceiro de longa data, DJ DanDan, e de três produtores multi-instrumentistas, Bruno Buarque, Dudinha e Daniel Ganjaman. Além de sucessos desses 15 anos de trajetória como “Convoque seu Buda” e “Subirusdoistiozin”, o artista mostra a nova “Etérea”, uma homenagem à população LGBTQIA+ brasileira. A faixa marca também a sua primeira incursão na música eletrônica.

Nascida na Bahia, a roqueira Pitty desembarca no Estado para mostrar canções de seu último disco “Matriz”, lançado em abril deste ano. Essa é a segunda parte da turnê de mesmo nome, iniciada após a divulgação do trabalho. A primeira teve início em 2018, quando a cantora ainda estava em estúdio gravando o projeto. O álbum, nomeado a partir do título do show, é uma celebração à origem baiana da cantora, ao mesclar o rock com variados ritmos como reggae, rap e axé, e traz os sucessos “Noite Inteira”, “Ninguém é de Ninguém” e “Para o Grande Amor”.

Já a banda paulista Falamansa sobe ao palco para celebrar duas décadas de atividade ininterrupta e com a mesma formação em uma apresentação baseada no DVD “Falamansa 20 anos” (2018), gravado na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Essa trajetória, que contou com 4 milhões de discos vendidos, 11 álbuns, 3 DVDs e 1 Grammy latino, é apresentada através de sucessos do forró como “Asas”, “Xote Da Alegria”, “Xote Dos Milagres”, “Rindo À Toa” e “Oh Chuva”, e a inédita “O Dinheiro Não Compra o Amor”, que teve o clipe lançado em setembro.

Com 14 anos de existência, o Maneva, formado pelos amigos Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão), Fabinho Araújo (bateria) e Tales de Polli (voz e violão), tem vivido um de seus melhores momentos na carreira com o sucesso da música “Corre Pro Meu Mar”. A canção faz parte do álbum “Acústico Na Casa do Lago” (2018), e entra para a lista de hits do grupo ao lado de “Tô de Pé”, “O Destino Não Quis”, “Daquele Jeito”, “Pisando Descalço”, “Luz Que Me Traz Paz”, “Saudades do Tempo” e “Seja Para Mim”. Todos fazem parte do espetáculo cheio de energia, liberdade e, principalmente, amor!

“Nosso show precisa ser sentido. Não são apenas músicos e canções. É um tributo às coisas lindas da vida, aquilo que acreditamos em uma mistura de ritmos envolvente. Uma experiência de paz, amor, diversão e energia. Estamos chegando e convidamos todos vocês para estarem conosco nessa noite tão especial”, diz Tales de Polli, vocalista do Maneva.

E tem mais reggae nessa animada noite! Celebrando vinte anos de carreira, a banda carioca Ponto de Equilíbrio completa a lista de atrações nacionais tocando sucessos como “Estar Com Você”, “Novo Dia”, “Do Que Valem Os Dreads” e “Só Quero o Que É Meu”. O último disco do grupo é “Abre a Janela” e foi lançado no ano passado. Também em 2018, foi divulgada a música “Já Basta”, cujo vídeo acaba de ser premiado na categoria Melhor Videoclipe de Animação Nacional no Music Video Festival Awards 2019. Durante este ano, foram lançados os singles “Tem Algo Além”, parceria com o cantor e compositor paulistano Dada Yute; “Mais Amor”, gravado ao lado da gaúcha Tati Portella; e “Soy Latino”, com a banda argentina Nonpalidece.

SERVIÇO:

ENCONTRO DAS TRIBOS

The Best Summer Of Your Life

Atrações: Criolo (SP), Pitty (BA), Maneva (SP), Falamansa (SP), Ponto de Equilíbrio (RJ), Zé Maholics, Nick Cruz e Macucos

Data: 28 de dezembro, sábado, às 18 horas

Local: Arena Pedreira. Av. Padre José Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari.

Ingressos* (3º lote): Front Stage a R$ 70 (meia), Área VIP a R$ 100 (meia) e Open Bar a R$ 190 (único)

Classificação etária:16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Venda: https://www.eventbrite.com.br/e/encontro-das-tribos-28122019-tickets-74272253309

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.