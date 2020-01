A equipe de salvamento maritmo de Guarapari divulgou o balanço total da segunda quinzena do mês de dezembro. Entre os dias 16 e 31, foram feitos 136 resgates, dois atendimentos pré-hospitalares, 148 orientações aos banhistas em área de risco, quatro localizações de crianças que haviam se perdido dos pais, seis localizações de idosos que tinham se perdido da família e 94 abordagem a pratica de esporte em área e horário irregular na praia.

O gerente de salvamento marítimo Leonardo Santos afirma que os banhistas precisam se conscientizar de que, no mar, todo cuidado é pouco. “Muitos banhistas se arriscam em áreas de risco e nem sempre aceitam o nosso alerta. Outro fato preocupante é que as pessoas não querem aceitar regras. Muitos insistem em jogar bola fora do horário e do local permitido. Os banhistas precisam entender que atitudes simples como: recolher o lixo, pensar no próximo e o respeitar às regras, são essenciais para que o verão seja tranquilo, sem incidentes nas praias”, disse Leonardo.

Segundo Leonardo, outra situação preocupante é a questão das crianças e dos idosos perdidos nas praias. “Reforço a necessidade de atenção e cuidado em relação a isso. Continuamos a presenciar casos em que uma mesma criança se perde dos pais duas ou três vezes no mesmo dia. Nesses dias foram localizados seis idosos perdidos, todos eles bem assustados. Isso não é legal para a saúde deles”, finalizou o gerente de salvamento marítimo.