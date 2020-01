A virada do ano de 2020 realmente lotou a cidade de Guarapari. Segundo a prefeitura a cidade recebeu durante a noite de Réveillon, mais de 700 mil turistas. A maioria dos moradores e turistas escolheu a Praia do Morro como destino para a noite da virada.

Ainda de acordo com a prefeitura, quem passou o réveillon em Guarapari, pode escolher o local para curtir a queima de fogos. No total, o show pirotécnico aconteceu em seis praias da cidade. Só na Praia do Morro foram três pontos de fogos, além dos shows de Guilherme Lemos e Higino e Gabriel.

As praias das Castanheiras (Siribeira), Meaípe, Enseada Azul (Peracanga), Santa Mônica e Setiba, receberam um ponto de fogos cada. “A virada do ano em Guarapari superou as expectativas, recebemos muitos elogios de moradores e turistas. O nosso objetivo é de realizar um verão cada vez melhor, tornando-se referência no Estado e estamos no caminho da conquista, pois preparamos tudo com muita responsabilidade, para atender os moradores e turistas”, disse a secretária municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina.