O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (05) o primeiro caso do Coronavírus em território capixaba. A paciente é uma mulher de 37 anos de Vila Velha, que tinha voltado de uma viagem à Itália.

O exame foi feito em um laboratório público, de acordo com o Ministério da Saúde. Foi encaminhado diretamente à Fiocruz, sem necessidade de contraprova.

Casos no Brasil. Até agora foram confirmados apenas oito casos do Coronavírus em todo o Brasil: há seis casos em São Paulo e um no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, há ainda outros quatro casos suspeitos, que passam sob apuração, monitoramento e investigação.

Mulheres. Esta semana, o jornal A Tribuna divulgou que uma mulher de Guarapari foi submetida a isolamento domiciliar, depois de ser atendida por um hospital de Vila Velha. A paciente, que tem 36 anos, teve contato com um familiar que chegou da Itália no último domingo. A mulher alega ainda que passou por Piúma no carnaval, junto com uma amiga. Ela esclarece que o resultado de seu exame já saiu, e que não comprova o vírus presente no coronavirus. Sendo assim, o resultado para o coronavirus é negativo. A universitária ainda afirma que, no seu exame, consta a presença de um vírus de nome rinovirus, comum em gripe.