A Secretaria da Saúde informa que o Estado receberá 35.500 doses da vacina Oxford-AstraZeneca, produzida na Índia e importada pelo Ministério da Saúde. A previsão de chegada ao Estado é na manhã deste domingo (24), por transporte aéreo.

Os imunizantes serão encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio, e começarão a ser distribuídos às Regionais e municípios a partir de segunda-feira (25).

Essas doses serão utilizadas para contemplar mais 27% dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. São cerca de 33.858 profissionais da população-alvo da Fase 1 da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 no Estado. Na última quarta-feira (20) o Ministério da Saúde atualizou a população total de trabalhadores da saúde que deverão ser vacinados, no ES esse público representa 124.416 pessoas.