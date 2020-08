O jovem goleiro de Guarapari, Thiago Capixaba, está de malas prontas para a Europa. Aos 22 anos ele conseguiu fechar contrato com um clube da Polônia. Assim que a pandemia acabar, ele embarca para realizar o sonho de jogar fora do Brasil. Confira a entrevista que a repórter Roberta Bourguignon fez com ele e sua equipe.