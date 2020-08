De acordo com o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o estado passou pelo pico da doença no mês de julho, quando foram registrados mais casos de infecção e óbitos por Covid-19.

Segundo os dados divulgados pela Secretarial Municipal da Saúde (Semsa), durante o mês de julho, Guarapari teve 959 casos de infecção, 876 casos curados, e 38 óbitos, causados pelo novo coronavírus.

No início de julho, o município tinha 1.013 casos de infecção, 628 curados e 41 óbitos. No último dia do mês Guarapari contava com 1.972 infectados, 1.504 curados e 79 mortos.

Atualmente, com os dados divulgados no dia (09) pela Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), Guarapari conta com 2.203 infectados, 1.740 curados e 85 mortos.

Portanto, durante o pico da Covid-19 no estado, o município de Guarapari registrou 43,5% do total de casos de infectados, 50,3% do total de curados e 44,7% do total de óbitos.

Bairros

Comparativo dos bairros no dia 1 e no dia 31 do mês de julho:

Por João Pedro Barbosa, estagiário.