Um homem tem caminhado pela cidade de Guarapari se dizendo padre, carregando uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e uma caixa para ofertas. Este rapaz se apresenta como missionário do Rio de Janeiro em nome da entidade “Igreja Católica Ortodoxa Bielorrussa no Brasil”.

A Arquidiocese de Vitória alerta a todos os fiéis da Área Benevente que “esta Igreja não está em comunhão com nenhum patriarcado oriental e nem com a Igreja Católica Apostólica Romana”. Há também falsos membros que visitam comunidades com o propósito de vender objetos devocionais, porém o arcebispado alerta os fiéis para que “fiquem atentos às ações dessas pessoas, que aproveitam da fé, passando-se por membros da Igreja Católica ou de outras Igrejas próximas, para obterem vantagens econômicas”.

Ainda foi recomendado que, ao receber visita desses membros, ter em mente que “eles não estão em comunhão com a Igreja Católica e nem autorizados a fazer missão nesta Igreja Particular”. A Arquidiocese sugere, em caso de dúvidas, procurar um padre de região e pedir orientações.

SERVIÇOS:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Guarapari: 3261-0881

Paróquia São Pedro em Muquiçaba: 3261-1025

Paróquia São José em Guarapari: 3262-9287

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes em Meaípe: 3272-1283

Paróquia Sagrada Família em Praia do Morro: 3262-6191

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Perocão: 3362-5803

Paróquia Bem-Aventurado Padre Eustáquio em Concha D’Ostra: 3272-1283

Paróquia São Tiago Maior em Setiba: 3262-2243

Paróquia Nossa Senhora da Assunção em Anchieta: (28) 35362335

Paróquia São Francisco Xavier em Iriri: (28) 99944-1756

Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Alfredo Chaves: 3269-1149