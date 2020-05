Na noite de ontem para a madrugada de hoje (06), jovens e adolescentes de Guarapari desrespeitaram o isolamento social e promoveram aglomeração: a festa de aniversário, em meio à pandemia da Covid-19, aconteceu em uma casa de eventos em Meaípe.

O Portal 27 recebeu ligações, mensagens e vídeos denunciando o ocorrido. Os vídeos da festa viralizaram nas redes sociais nesta madrugada, a partir de uma publicação no Twitter. Muitas contas vazaram vídeos dos stories privados de alguns dos participantes. Nessas filmagens, os jovens na festa consomem bebidas alcoólicas, escutam música alta e gritam frases como “Eu vou beber, bebo mesmo, e tem gente que tá morrendo” e “meu amor, eu ‘tô’ indo pra sua casa te passar corona”.

Moradores do bairro Meaípe fizeram denúncias ao Disque Silêncio, que interrompeu a festa. O proprietário da casa de eventos foi notificado e, caso haja descumprimento, poderão ser aplicadas outras penalidades, de acordo com o órgão. A Prefeitura afirma que a Secretaria de Postura e Trânsito irá ao local ainda nesta quarta-feira (06).

A Prefeitura de Guarapari deixa explícito que “em Guarapari, está proibida a realização de eventos, festas e atividades similares, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas, independentemente do quantitativo, tais como eventos desportivos, comemorativos, institucionais, shows, feiras, eventos científicos, passeatas e afins, enquanto durar o Estado de Emergência em Saúde Pública em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).“

Coronavírus. Em todo o Estado, há 3540 casos confirmados da doença. Destes, 133 já faleceram em decorrência da Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, até o fechamento dessa edição foram confirmados 51 casos, 3 óbitos e 18 curados. Há 185 casos em investigação na cidade e 3 pacientes ainda hospitalizados.

A Prefeitura reforça a necessidade do isolamento social, considerando o aumento dos casos confirmados da COVID-19 no município, e conta com o apoio da população, para auxiliar no combate à pandemia.