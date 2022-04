Uma explosão causou um desabamento de um prédio e deixou uma pessoa morta no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Tudo aconteceu por volta das 7h15 de hoje (21), quando vizinhos ouviram um grande barulho e, segundos depois, o prédio desabou completamente.

Várias residências vizinhas ficaram danificadas. Quatro pessoas da mesma família e a amiga de uma das vítimas estavam no local. O prédio que desabou tinha três andares. As buscas pelos sobreviventes começaram logo após a chegada do Corpo de Bombeiros que trabalhou intensamente para localizar e resgatar as vítimas.

A primeira vítima foi resgatada por volta das 12h20 e levada para um hospital em Vitória. Ela foi identificada como Larissa Morassuti. A tarde os Bombeiros confirmaram a morte de uma segunda vítima do desabamento, que era irmã de Larissa e foi identificada como Camila Morassuti Cardoso.

As outras vítimas são Eduardo Cardoso, Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos e uma outra pessoa que ainda não foi identificada. Sabrina ainda está sob os escombros, mas consegue conversar com os bombeiros. Ela é filha de Camila que morreu no desabamento. Eduardo e uma outra vítima não identificada, ainda não foram localizados.