A noite dessa terça-feira (19) marcou o lançamento oficial dos novos cartões Banescard Visa, em solenidade realizada em Vitória. A novidade é fruto da parceria entre o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e a empresa Visa, que viabilizou o embandeiramento do cartão Banescard, com o objetivo de dar fim à dificuldade de aceitação relacionada ao cartão de bandeira própria do banco capixaba.

Os novos cartões Banescard, que agora serão Visa, começarão a ser entregues aos clientes a partir deste mês. O processo de substituição dos cartões irá ocorrer até o final deste ano, atingindo cerca de 500 mil clientes do Banestes. Não é necessário solicitar a troca. Todo o processo será automático e gradual. Os clientes receberão em suas residências o novo cartão com todas as informações necessárias para realizar a ativação e começar a utilizar.

A formalização da parceria entre Banestes e Visa aconteceu no final de 2020 e, após o período de execução operacional do projeto, os cartões Banescard Visa entrarão em circulação e passarão a ser aceitos em mais de 100 milhões de estabelecimentos comerciais, tantos físicos quanto on-line, em todos os estados brasileiros e também no exterior.

O evento de lançamento teve a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande; do vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Eduardo Barreto; além de autoridades, representantes do Banestes, da Visa e de formadores de opinião pública.

“Esse é um importante marco para a história do Banestes. Estamos oficialmente dando fim às plaquinhas ‘Não aceitamos Banescard’. Nossa prioridade é sempre melhorar a experiência dos clientes, e a parceria com a Visa tornou possível a ampliação da rede de abrangência do nosso cartão, de forma significativa, além de agregar toda a gama de benefícios que a Visa oferece aos portadores de cartões Visa. É uma grande satisfação para nós realizar uma entrega tão relevante aos capixabas”, destacou o presidente do banco, José Amarildo Casagrande.

Uma das novidades, ainda, é que agora o Banescard passa a ser uma família completa de cartões, com as categorias Classic, Gold, Platinum e Infinite. “Com Visa, os portadores de cartões Banescard contam com aceitação global e com inovações como a tecnologia de pagamento por aproximação. Juntos, vamos levar segurança, conveniência e pacotes especiais de benefícios que realmente façam a diferença na vida dos capixabas”, afirmou o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Eduardo Barreto.

O projeto audacioso e muito aguardado pelos capixabas representa um grande salto em modernização, inovação e tecnologia, com foco na satisfação dos capixabas. “O Banestes é um símbolo do capixaba e agora está se expandindo e se modernizando. Muito bom dar esse salto tecnológico. Um banco regional como o nosso em um mercado financeiro competitivo como é, tem que ter sua tecnologia avançando sempre. A razão para se ter um banco é ter resultado e o Banestes é um ativo do nosso Estado. O banco tem que ser instrumento do nosso desenvolvimento. Quando surgiu há 14 anos, o Banescard foi importante e cumpriu um papel. Agora, temos essa evolução e o Banescard Visa poderá ser aceito em todo o mundo”, comemorou o governador Renato Casagrande.

Para ter acesso ao novo cartão Banescard Visa, não é necessário que os clientes solicitem a troca ou procurem as agências para realizar o pedido do novo cartão.

O diretor de Meios de Pagamento do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes, explica ainda que o processo acontece em etapas. “Os tradicionais cartões Banescard também permanecerão ativos até que o processo de substituição seja concluído. O cliente só desabilita o Banescard antigo ao habilitar o seu novo Banescard Visa. Ou seja, nenhum cliente ficará prejudicado ou sem acesso ao meio de pagamento em uso. Nossa prioridade é oferecer a melhor experiência e todo o suporte necessário aos clientes nesse período de transição e adaptação. Temos certeza de que o sucesso e a alta satisfação dos capixabas são garantidos”, salientou Montes.

Modernização do Banescard

A bandeira própria do Banestes, o Banescard, foi lançada em março de 2008. Nesse período de existência, mais de 4,7 milhões de cartões foram emitidos. O projeto foi de grande sucesso, mas com as transformações naturais do mercado, chegou-se ao momento de promover sua inovação.

Uma nova tecnologia de ponta dará base para as operações do Banescard Visa, com processamento pela empresa Dock, uma das principais do ramo no Brasil. A expectativa é de que, nos próximos 10 anos, o Banestes tenha uma receita adicional de R$ 1 bilhão com o Banescard Visa.

Campanha de lançamento

A nova marca Banescard, a campanha de divulgação e os layouts da nova família de cartões Banescard Visa foram desenvolvidos pela equipe de marketing da Visa em conjunto com as equipes de cartões, de comunicação e de marketing do Banestes.

A campanha de marketing, exibida em primeira mão durante o evento de lançamento dos cartões, teve como foco dar uma resposta descontraída à frequente reclamação do capixaba sobre a não aceitação do Banescard nos estabelecimentos comerciais. A partir de maio, a campanha estará em circulação em mídias de TV, on-line, rádios, mobiliários urbanos e outros.