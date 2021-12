A Rede Doctum de Ensino, presente em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari, está com três opções de cursos livres, voltados para qualificação profissional, nas áreas de Empregabilidade, Marketing Digital e Empreendedorismo. As inscrições são gratuitas, voltadas para todos os públicos e são uma ótima oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho.

Integrada com os anseios da sociedade, a Doctum coloca à disposição das comunidades da Grande Vitória, um time de profissionais que atuam em seus cursos superiores, que vão oferecer dicas valiosas para quem deseja aprimorar o conhecimento e, até mesmo, conquistar a tão sonhada vaga de trabalho.

“O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e saber preparar um bom currículo, se apresentar numa entrevista de trabalho e, finalmente se comunicar bem com a empresa que está com uma oportunidade em aberto, pode fazer uma grande diferença na hora da seleção, afirma Gil Nascimento, palestrante do curso sobre Empregabilidade.

Sobre os cursos

Empregabilidade, com Gil Nascimento

O curso será ofertado pela unidade Doctum Vitória, no dia 17 de dezembro, às 15 horas. O aluno receberá informações e dicas para preparar um currículo atrativo, para uma entrevista de emprego eficaz e sobre comunicação assertiva para criar networking.

Marketing Digital, com Eduardo Luiz Poton

Dicas e técnicas consolidadas para administrar o seu negócio ou perfil nas redes sociais Facebook e Instagram, com cases de sucesso, tira dúvidas e estratégias. O curso será nos dias: 20 de dezembro na unidade Doctum Guarapari e dia 21 na Doctum Vila Velha.

Empreendedorismo – “Como fazer o seu negócio crescer”, com Lidiane Mateus

Neste curso, o interessado receberá informações sobre como potencializar e planejar o seu projeto ou negócio, com dicas sobre finanças e aprimoramento das ideias principais. O curso será na Doctum Serra, no dia 20 de dezembro, às 18h30min.

Sobre os palestrantes

Eduardo Luiz Poton está no mercado de trabalho há 25 anos, com experiência no ramo varejista, gestão de mídias sociais e docência. É graduado em Marketing e graduando em Administração, com MBA em Gestão Empresarial, Docência no Ensino Superior e pós-graduação em Gestão de Mídias Sociais.

Gil Nascimento é graduado em Jornalismo, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, consultor, gestor de vendas, com experiência de mais de 17 anos no mercado, e autor do livro Gestão Estratégica de Pessoas: A verdade oculta na liderança e gestão de equipes – Editora Allprint.

Lidiane Mateus é egressa do curso de Administração da Doctum Serra, onde fundou a Empresa Júnior do curso e foi presidente. Atualmente ela é Gestora de Contratos.

Inscreva-se

Doctum Guarapari – Marketing Digital

Dia 20/12/2021, às 18h30min, na Doctum Guarapari. Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 3535 – Muquiçaba, Guarapari – ES, 29215-002.

Clique aqui para se inscrever: www.encurtador.com.br/eCGSZ

Doctum Vitória – Empregabilidade

Dia 17/12/2021, às 15 horas, na Doctum Vitória. Avenida Vitória, 2.703 – Horto, Vitória – ES, 29045-160.

Clique aqui para se inscrever: www.encurtador.com.br/AOTUV

Doctum Vila Velha – Marketing Digital

Dia 21/12/2021, às 18h30min, na Doctum Vila Velha. Rua Lúcio Bacelar, 490 – Praia da Costa, Vila Velha – ES, 29101-030.

Clique aqui para se inscrever: www.encurtador.com.br/eCGSZ

Doctum Serra – Empreendedorismo – “Como fazer o seu negócio crescer”

Dia 20/12/2021, às 18h30min, na Doctum Serra. Rua 1D, 80 – Civit II, Serra – ES, 29168-064.

Clique aqui para se inscrever: www.encurtador.com.br/bmI09