A prefeitura de Piúma continua atuando para prover mais saúde ao seu cidadão. A Secretaria Municipal de Saúde, preparou três leitos para atendimento específico dos pacientes de Covid-19, dentro do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição.

No último dia (24), a prefeitura recebeu três respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. Com isso, a ala desenvolvida para estabilizar pacientes graves do Coronavírus fica completa, ofertando a possibilidade de tratamento semi-intensivo de forma antecipada para determinados pacientes.

De acordo com o Secretário de saúde, Alexandre Marconi. “A chegada desses equipamentos, aliada aos leitos que disponibilizamos, vai permitir melhora na nossa capacidade de acolhimento dos pacientes de Coronavírus. Continuaremos trabalhando firme para ofertar mais qualidade em nossos atendimentos de saúde”, afirmou Alexandre.