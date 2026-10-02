O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pautou para a próxima terça-feira (6) a análise em Plenário da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6×1 e estabelece a redução da jornada máxima semanal no país.

A confirmação da data ocorre após o encerramento do primeiro turno das eleições, cumprindo o compromisso assumido publicamente por Alcolumbre durante sessão no início de setembro ao atender a um apelo do senador Paulo Paim (PT-RS), histórico defensor da pauta trabalhista.

Em nota, a assessoria da Presidência do Senado afirmou que a matéria será tratada “com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas”.

O que Muda com a Proposta (PEC 221/2019)

A PEC altera as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da Constituição Federal para redefinir o limite semanal de trabalho e o regime de descanso:

Redução da Jornada: A carga horária máxima semanal passa de 44 horas para 40 horas , sem que haja qualquer redução no salário dos trabalhadores.

Dois Dias de Folga: Institui a obrigatoriedade de dois dias de descanso remunerado por semana (modelo 5×2 em média).

Escalas Especiais: Categorias com regimes diferenciados poderão compensar os sábados e domingos trabalhados, desde que mantida a média de duas folgas semanais, usufruídas obrigatoriamente dentro do mesmo mês.

Regra de Transição: O texto estipula um período de transição de até 14 meses para a adaptação do mercado geral, contendo diretrizes diferenciadas para terceirizados da Administração Pública.

Tramitação no Congresso Nacional

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados no final de maio e enviada ao Senado. Em agosto, o texto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde recebeu parecer favorável no início de setembro antes de seguir para a ordem do dia do Plenário.

Resumo das Mudanças Propostas pela PEC