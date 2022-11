Imagina ser por um dia quem você quiser? Poder ser rainha, herói, aquele personagem da sua série preferida, viajar por séculos chegando na era medieval ou voltar nas décadas anteriores como nos anos 60, isso tudo só é possível em uma festa à fantasia.

O clima de festa já começa na escolha da fantasia, aqui o que vale é abusar da imaginação e criatividade, o Centro de Eventos da Luazul, localizado na Enseada Azul em Nova Guarapari, vai trazer esse clima divertido para Guarapari.

Aproveitando o feriado prolongado de novembro da Proclamação da República, a Luazul vai realizar a Festa à Fantasia edição 2022, que promete movimentar a cidade durante o feriadão. Anotem na agenda a programação para você curtir a sexta, dia 11 de novembro, a partir das 21h.

No comando da música, o grupo Munduê, que vai levar aquele pagodinho, ritmo bem brasileiro, que quando toca é quase impossível ficar parado e o DJ Fábio Marriel que vai comandar a pista com as músicas mais bombadas do momento.

Para os aniversariantes terá uma novidade super legal, se você estiver fazendo aniversário ou conhece alguém, vai rolar benefícios para quem quiser celebrar a chegada do novo ciclo de vida na festa.

Os ingressos já estão à venda, para mais informações entre em contato pelo telefone whatsapp: (27) 99904-2372. Escolha a sua fantasia e venha curtir essa noite mágica na Lua.

Serviço:

O que? Festa a Fantasia da Luazul, edição 2022

Quando? 11 de novembro

Onde? Centro de Eventos Luazul, na Enseada Azul

Horário? a partir das 21h

Compra de ingressos? informações pelo telefone whatsapp : (27) 99904-2372.