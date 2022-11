O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, na tarde desta quarta-feira (09), o início das obras de infraestrutura urbana do Centro Empresarial Guilherme Devens, localizado no bairro Bela Vista, no município de Aracruz. O investimento do Governo do Estado é de R$ 21,9 milhões.

O Centro Empresarial Guilherme Devens já está em funcionamento e conta com 68 empresas instaladas. Dessas, 19 empresas já se adequaram à Lei Municipal 3.888/2015 e receberam o Decreto Municipal de Concessão Onerosa, aguardando apenas a possibilidade de retirada da escritura do imóvel.

Visando à regularização integral do loteamento, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) firmou entre o município de Aracruz e a Associação Centro Empresarial Bela Vista (Acebevi) um Termo de Compromisso Ambiental e Urbanístico (TCAU), que dispõe sobre a realização das obras de infraestrutura do local, entre as cláusulas de responsabilidade municipal.

Durante a agenda no município, Casagrande visitou obras em andamento e falou sobre a importância desses investimentos no município. “As obras de macrodrenagem de Bela Vista e também da delegacia regional serão importantes para a população. Aracruz a cada dia mais vai liderar nosso desenvolvimento. A entrada da cidade na Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste] vai gerar ainda mais oportunidades”, disse.

O governador prosseguiu: “Temos diversos investimentos em infraestrutura. Além da infraestrutura do Centro Empresarial de Bela Vista, temos a rodovia de Santa Rosa que iremos retomá-la, o Contorno Norte, a barragem que estamos no processo de contratação, o grande Contorno Metropolitano de Jacaraípe e Nova Almeida. Assim vamos expandindo a Região Metropolitana e incluindo a cidade de Aracruz. Peço a Deus que me dê saúde para continuar governando este Estado até 2026 e fazer uma transição de governo para que possamos continuar com os investimentos.”

Em relação às obras do Centro Empresarial, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, destacou que Aracruz tem um grande potencial para se consolidar como o maior polo industrial do Espírito Santo. “É preciso ressaltar que Aracruz tem uma vasta área de expansão urbana e industrial, que é grande e pouco adensada. Muitas áreas pertencem à atividade de celulose, com o plantio de eucalipto. Mesmo assim, a quantidade de terrenos voltados à expansão territorial é muito expressiva”, lembrou.

A primeira fase da obra engloba os seguintes serviços: instalação, manutenção, canteiro, mobilização, desmobilização, placas de obras, administração local, terraplanagem e serviços preliminares; pavimentação, obras de arte corrente, drenagem, além de sinalização e obras complementares.

As vias receberão 56.459 metros quadrados de pavimentação, 8.658 metros de meio fio, 5.136 metros de rede de drenagem, 1.678 metros quadrados de sinalização vertical e horizontal; 582 metros quadrados de grama em placa, 7.488 metros de rede esgoto e 413 unidades de ligação predial. Cerca de cinco mil moradores estão sendo beneficiados com as obras.

O prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, reforçou a importância da parceria do Estado com o município. “O governador Casagrande está fazendo muita coisa em nossa cidade. E não faz somente em Aracruz, como também realiza muitas entregas nos 78 municípios. A vitória veio e teremos mais quatro anos de progresso neste Estado. Essa obra do Centro Empresarial era muito aguardada. Obrigado, Casagrande por tudo que faz por nosso município!”, declarou, ao lado de outros prefeitos presentes, como Micula (João Neiva) e Diego Krentz (Ibiraçu).