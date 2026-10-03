Fim de semana em Guarapari exige atenção: sol cede lugar a temporais e ventos fortes na costa

Quem planeja curtir as praias de Guarapari neste fim de semana deve ficar atento às mudanças repentinas no tempo. O sábado (03) começou com sol entre nuvens, mas a instabilidade ganha força ao longo do dia, culminando em temporais no período da noite.
Pela manhã, os moradores e turistas ainda encontraram breves aberturas de sol acompanhadas do aumento gradual da nebulosidade. Contudo, a partir do fim da manhã e durante a tarde, ocorreram as primeiras pancadas de chuva. À noite, a previsão aponta para um cenário de temporal na Cidade Saúde.
De acordo com dados meteorológicos do Climatempo, a probabilidade de chuva para o sábado é de 100%, com acumulado estimado em 22 mm. A umidade relativa do ar permanece bastante elevada, variando entre 92% e 96%, o que reforça a sensação de abafamento, apesar das temperaturas moderadas. Os termômetros marcam máxima de 23 °C e mínima de 22 °C.
Ventos e Radiação UV
O dia conta com vento vindo de Leste-Sudeste (ESE) atingindo velocidades médias de 35 km/h, o que exige cuidado com a navegação e atividades à beira-mar. O índice de raios UV se mantém em nível moderado — o nascer do sol ocorre às 05h21 e o pôr do sol às 17h40.
Tendência para os próximos dias
O tempo começa a dar sinais de recuperação no domingo, quando as temperaturas sobem ligeiramente, alcançando os 26 °C de máxima e mantendo a mínima em 22 °C, ainda sob constante monitoramento das condições atmosféricas no litoral capixaba.
Fonte: Informações meteorológicas fornecidas pelo CLIMATEMPO e sujeitas a disponibilidade do seu serviço.