Governo dá prazo até segunda-feira (5) para apostadores sacarem R$ 1,4 bilhão de plataformas

As medidas adotadas pelo governo federal para encerrar o mercado de apostas de quota fixa (bets) provocaram uma redução drástica nas movimentações financeiras do setor. Em balanço divulgado nesta sexta-feira (2), os ministérios da Fazenda e da Justiça informaram que o fluxo diário das plataformas — anteriormente estimado em R$ 600 milhões por dia — foi praticamente anulado.
O saldo retido nas contas dos usuários caiu de R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro, representando uma retração de R$ 652,6 milhões (queda de 31%).
Apesar da redução, cerca de 28,65 milhões de CPFs ainda possuem recursos nas plataformas. O governo orienta todos os apostadores a efetuarem o resgate dos saldos até a próxima segunda-feira (5), data limite para o funcionamento dos sites e aplicativos no país.
Contas Suspeitas e Ações de Fiscalização
A operação de monitoramento financeiro identificou 48 contas com saldos superiores a R$ 500 mil. Esses perfis passarão por análise individualizada e, caso sejam constatados indícios de ilícitos, os dados serão encaminhados para apuração criminal.
No combate ao mercado clandestino, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu o direcionamento para bloquear 10.435 sites ilegais de apostas entre 25 de setembro e 1º de outubro, somando-se a aproximadamente 78 mil páginas que já haviam sido derrubadas anteriormente.
A fiscalização agora alcança também os intermediadores de pagamento e processadores de transações. Recursos vinculados a operações ilegais poderão ser bloqueados e destinados à segurança pública após o devido processo administrativo.
Cronograma para Devolução dos Saldos
Para os apostadores que ainda possuem dinheiro armazenado nas carteiras digitais das bets, o processo de restituição obedecerá às seguintes etapas:
Reforço no Combate a Crimes Financeiros
Para sustentar a operação de desmonte do setor, o governo federal editou um decreto criando o Departamento de Fiscalização e Prevenção de Danos ao Consumidor na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Parallelamente, a Polícia Federal instituiu uma Coordenação-Geral de Repressão à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, com divisão dedicada exclusivamente ao monitoramento de apostas ilegais e manipulação de resultados esportivos.
Resumo dos Dados e prazos das Bets
|Indicador / Evento
|Dado
|Saldo Total Atual nas Bets
|R$ 1,453 bilhão
|CPFs com Saldo Ativo
|28,65 milhões
|Redução do Saldo em 1 Semana
|R$ 652,6 milhões (-31%)
|Sites Enviados para Bloqueio (Anatel)
|10.435 sites
|Prazo Final para Saque pelo App
|Segunda-feira (05/10/2026), às 23h59
|Prazo de Devolução por Bancos
|09/10 a 14/10/2026