Governo dá prazo até segunda-feira (5) para apostadores sacarem R$ 1,4 bilhão de plataformas

As medidas adotadas pelo governo federal para encerrar o mercado de apostas de quota fixa (bets) provocaram uma redução drástica nas movimentações financeiras do setor. Em balanço divulgado nesta sexta-feira (2), os ministérios da Fazenda e da Justiça informaram que o fluxo diário das plataformas — anteriormente estimado em R$ 600 milhões por dia — foi praticamente anulado.

O saldo retido nas contas dos usuários caiu de R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro, representando uma retração de R$ 652,6 milhões (queda de 31%).

Apesar da redução, cerca de 28,65 milhões de CPFs ainda possuem recursos nas plataformas. O governo orienta todos os apostadores a efetuarem o resgate dos saldos até a próxima segunda-feira (5), data limite para o funcionamento dos sites e aplicativos no país.

Contas Suspeitas e Ações de Fiscalização

A operação de monitoramento financeiro identificou 48 contas com saldos superiores a R$ 500 mil. Esses perfis passarão por análise individualizada e, caso sejam constatados indícios de ilícitos, os dados serão encaminhados para apuração criminal.

No combate ao mercado clandestino, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu o direcionamento para bloquear 10.435 sites ilegais de apostas entre 25 de setembro e 1º de outubro, somando-se a aproximadamente 78 mil páginas que já haviam sido derrubadas anteriormente.

A fiscalização agora alcança também os intermediadores de pagamento e processadores de transações. Recursos vinculados a operações ilegais poderão ser bloqueados e destinados à segurança pública após o devido processo administrativo.

Cronograma para Devolução dos Saldos

Para os apostadores que ainda possuem dinheiro armazenado nas carteiras digitais das bets, o processo de restituição obedecerá às seguintes etapas:

1.Solicitação de Saque Direto:Prazo final no aplicativo: até 05/10/2026 às 23h59. O usuário deve acessar o site ou aplicativo da plataforma de apostas e solicitar o resgate do valor integral via Pix ou transferência bancária para sua conta de mesma titularidade. 2.Consolidação dos Saldos Remanescentes:Período: 07 a 08 de outubro de 2026. As empresas de apostas são obrigadas a repassar aos bancos e ao governo a listagem com os valores e a identificação de todos os apostadores que não efetuaram o saque no prazo. 3.Devolução Bancária Automática:Período: 09 a 14 de outubro de 2026. As instituições financeiras conveniadas e processadoras realizarão o crédito dos valores diretamente nas contas bancárias vinculadas aos CPFs dos titulares. 4.Transferência para a Caixa Econômica Federal:Fase final para valores não resgatados. Caso o crédito automático falhe, os montantes remanescentes serão transferidos para a Caixa Econômica Federal, que assumirá a responsabilidade pelo atendimento e restituição aos cidadãos.

Reforço no Combate a Crimes Financeiros

Para sustentar a operação de desmonte do setor, o governo federal editou um decreto criando o Departamento de Fiscalização e Prevenção de Danos ao Consumidor na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Parallelamente, a Polícia Federal instituiu uma Coordenação-Geral de Repressão à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, com divisão dedicada exclusivamente ao monitoramento de apostas ilegais e manipulação de resultados esportivos.

Resumo dos Dados e prazos das Bets