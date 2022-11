Terminou tudo bem para o segurança Ervando Andrade da Silva, de 57 anos. Depois de três dias perdido no mar, ele foi resgatado pelo helicóptero do NOTAER da Polícia, perto das Três Ilhas, a cerca de 9km da costa.

Ervando estava bastante debilitado, porém consciente. Ele saiu para pescar na última terça-feira (1), e não deu mais notícias. Como era uma pescaria rápida, que fazia nas horas vagas, o segurança não levou o aparelho de celular.

Ervando, mais conhecido por Vandin, trabalha há anos como segurança de banco em Guarapari. O vigilante já atuou como salva-vidas, e foi pescador, por isso sua grande paixão pelo mar. Depois que deixou a pescaria, a profissão virou um hobby, e sempre que pode, pega o barco e segue para o mar.

De acordo com o Major Pablo, do NOTAER foram cerca de 15 minutos de busca nesta sexta-feira. “Foi feita a extração e resgate dele com uso do guincho e o cidadão foi levado para o aeroporto de Guarapari, ponto de apoio com estrutura mais próximo onde ele foi deixado aos cuidados do SAMU e levado para a UPA da cidade”.

O NOTAER é um Núcleo integrado e multimissão que pertence à Secretaria da Casa Militar e é composto por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e servidores civis. Somos a única Unidade Aérea Pública capixaba, atendendo há 30 anos em todo o estado do Espírito Santo a todas as demandas em que haja necessidade de emprego do helicóptero!