Inaugurada em dezembro de 2019 em Guarapari, a Agoracred é uma financeira de crédito pessoal e consignado. Com 26 lojas pelo Brasil, a empresa chega à cidade com o objetivo de atender os clientes, proporcionando soluções financeiras de crédito, de forma ágil, eficiente e segura.

O gerente da loja de Guarapari, Alex Beserra de Souza, explica que é simples fazer adesão de crédito na Agoracred. “O cliente entra na loja e a gente procura entender a necessidade dele, pois isso é fundamental para conceder um crédito bem feito. É feita análise, a comprovação de renda e outras informações cadastrais e mediante isso é liberado o crédito”, explica.

Crédito. Outro diferencial da Agoracred é a atenção com os trabalhadores autônomos. “Sabemos que temos muitos autônomos em Guarapari. Então a gente trabalha com o sistema de experiência de crédito, onde o cliente não tem a comprovação como o imposto de renda por exemplo, mas aí ele tem a experiência de crédito. Que é o carnê que ele pagou o mercado, é a fatura do cartão que ele paga por mês e em dia. Tudo isso conta com experiência de crédito para ele no mercado. Isso e se torna uma possibilidade de nós podermos atender a necessidade deste tipo de pessoas que não tem o contracheque”, afirma.

Valores. Ainda de acordo com ele, o valor do empréstimo varia conforme a necessidade e a renda do cliente. Segundo Alex, a AgoraCred tem as menores taxas do mercado, além de promoções e condições especiais de pagamento.

“Temos promoções como o desconto de 15% nas taxas às segundas-feiras e um atendimento diferenciando nos sábados de 9h às 13h. Ele ainda pode fazer os pagamentos dos créditos adquiridos através de carnê ou cheques. Essa condição de pagamento nos possibilita oferecer uma taxa diferenciada”, explica.

Se você procura uma empresa que possa te ajudar a quitar seus débitos, ou te ajudar em investimentos futuros, a Agoracred é o local ideal. Visite a loja e conheça mais as condições. “Estamos sempre prontos para oferecer o melhor atendimento, informando para os clientes as condições, as taxas reais, que vamos oferecer. Nossos consultores estão à disposição para instruir e ajudar no que for possível”, finaliza.

Serviço:

Agoracred

Avenida: Ewerson de Abreu Sodré

Horário de funcionamento: 09h as 17h de Segunda a Sexta e 09h as 13h aos Sábados.

Facebook // WhatsApp // Site

#InformePublicitário