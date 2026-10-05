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Flávio Bolsonaro e Lula polarizam disputa presidencial e vão à prorrogação em 25 de outubro

A disputa pela Presidência da República nas Eleições Gerais de 2026 será decidida em segundo turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno realizado neste domingo (4).

Com 98,59% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro registra 55.602.511 votos (47,28% dos válidos), enquanto Lula contabiliza 52.774.449 votos (44,87%). O segundo turno está agendado para o dia 25 de outubro.

Resultado da Apuração para Presidente (TSE – 98,59% das seções)

CandidatoPartido / ColigaçãoVotos Absolutos% Votos VálidosSituação
Flávio BolsonaroPL (22)55.602.51147,28%Ir para o 2º turno
Luiz Inácio Lula da SilvaPT (13)52.774.44944,87%Ir para o 2º turno
Augusto CuryAVANTE (70)3.413.0382,90%Não eleito
Renan SantosMISSÃO (14)2.655.1432,26%Não eleito
Ronaldo CaiadoPSD (55)2.585.7702,20%Não eleito
Romeu ZemaNOVO (30)323.9240,28%Não eleito
Samara FeitosaUP (80)122.0530,10%Não eleita
Hertz DiasPSTU (16)42.7550,04%Não eleito
Clariana BaraoDC (27)39.7150,03%Não eleita
Edmilson CostaPCB (21)22.4080,02%Não eleito
Wilson Grassi JuniorDEMOCRATA (35)16.7150,01%Não eleito
Rui Costa PimentaPCO (29)14.9220,01%Não eleito

Desempenho dos Demais Candidatos e Dados do Pleito

Na sequência dos dois mais votados, o escritor Augusto Cury (Avante) obteve a terceira colocação com 2,90% dos votos, seguido por Renan Santos (Missão), com 2,26%, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2,20%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registrou 0,28%. Todos os demais postulantes obtiveram menos de 0,10% da preferência do eleitorado.

A apuração do TSE indica um total de 158,7 milhões de eleitores, dos quais 117,6 milhões (95,23%) registraram votos válidos. Brancos somaram 2,27 milhões (1,84%) e nulos atingiram 3,61 milhões (2,93%). O índice de abstenção ficou registrado em 21,06%, representando 32,9 milhões de eleitores que não compareceram às urnas.

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Destaque, Geral, Política

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