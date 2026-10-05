Flávio Bolsonaro e Lula polarizam disputa presidencial e vão à prorrogação em 25 de outubro

A disputa pela Presidência da República nas Eleições Gerais de 2026 será decidida em segundo turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno realizado neste domingo (4).

Com 98,59% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro registra 55.602.511 votos (47,28% dos válidos), enquanto Lula contabiliza 52.774.449 votos (44,87%). O segundo turno está agendado para o dia 25 de outubro.

Resultado da Apuração para Presidente (TSE – 98,59% das seções)

Candidato Partido / Coligação Votos Absolutos % Votos Válidos Situação Flávio Bolsonaro PL (22) 55.602.511 47,28% Ir para o 2º turno Luiz Inácio Lula da Silva PT (13) 52.774.449 44,87% Ir para o 2º turno Augusto Cury AVANTE (70) 3.413.038 2,90% Não eleito Renan Santos MISSÃO (14) 2.655.143 2,26% Não eleito Ronaldo Caiado PSD (55) 2.585.770 2,20% Não eleito Romeu Zema NOVO (30) 323.924 0,28% Não eleito Samara Feitosa UP (80) 122.053 0,10% Não eleita Hertz Dias PSTU (16) 42.755 0,04% Não eleito Clariana Barao DC (27) 39.715 0,03% Não eleita Edmilson Costa PCB (21) 22.408 0,02% Não eleito Wilson Grassi Junior DEMOCRATA (35) 16.715 0,01% Não eleito Rui Costa Pimenta PCO (29) 14.922 0,01% Não eleito

Desempenho dos Demais Candidatos e Dados do Pleito

Na sequência dos dois mais votados, o escritor Augusto Cury (Avante) obteve a terceira colocação com 2,90% dos votos, seguido por Renan Santos (Missão), com 2,26%, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2,20%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registrou 0,28%. Todos os demais postulantes obtiveram menos de 0,10% da preferência do eleitorado.

A apuração do TSE indica um total de 158,7 milhões de eleitores, dos quais 117,6 milhões (95,23%) registraram votos válidos. Brancos somaram 2,27 milhões (1,84%) e nulos atingiram 3,61 milhões (2,93%). O índice de abstenção ficou registrado em 21,06%, representando 32,9 milhões de eleitores que não compareceram às urnas.