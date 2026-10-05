Flávio Bolsonaro e Lula polarizam disputa presidencial e vão à prorrogação em 25 de outubro

A disputa pela Presidência da República nas Eleições Gerais de 2026 será decidida em segundo turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno realizado neste domingo (4).
Com 98,59% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro registra 55.602.511 votos (47,28% dos válidos), enquanto Lula contabiliza 52.774.449 votos (44,87%). O segundo turno está agendado para o dia 25 de outubro.
Resultado da Apuração para Presidente (TSE – 98,59% das seções)
|Candidato
|Partido / Coligação
|Votos Absolutos
|% Votos Válidos
|Situação
|Flávio Bolsonaro
|PL (22)
|55.602.511
|47,28%
|Ir para o 2º turno
|Luiz Inácio Lula da Silva
|PT (13)
|52.774.449
|44,87%
|Ir para o 2º turno
|Augusto Cury
|AVANTE (70)
|3.413.038
|2,90%
|Não eleito
|Renan Santos
|MISSÃO (14)
|2.655.143
|2,26%
|Não eleito
|Ronaldo Caiado
|PSD (55)
|2.585.770
|2,20%
|Não eleito
|Romeu Zema
|NOVO (30)
|323.924
|0,28%
|Não eleito
|Samara Feitosa
|UP (80)
|122.053
|0,10%
|Não eleita
|Hertz Dias
|PSTU (16)
|42.755
|0,04%
|Não eleito
|Clariana Barao
|DC (27)
|39.715
|0,03%
|Não eleita
|Edmilson Costa
|PCB (21)
|22.408
|0,02%
|Não eleito
|Wilson Grassi Junior
|DEMOCRATA (35)
|16.715
|0,01%
|Não eleito
|Rui Costa Pimenta
|PCO (29)
|14.922
|0,01%
|Não eleito
Desempenho dos Demais Candidatos e Dados do Pleito
Na sequência dos dois mais votados, o escritor Augusto Cury (Avante) obteve a terceira colocação com 2,90% dos votos, seguido por Renan Santos (Missão), com 2,26%, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2,20%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registrou 0,28%. Todos os demais postulantes obtiveram menos de 0,10% da preferência do eleitorado.
A apuração do TSE indica um total de 158,7 milhões de eleitores, dos quais 117,6 milhões (95,23%) registraram votos válidos. Brancos somaram 2,27 milhões (1,84%) e nulos atingiram 3,61 milhões (2,93%). O índice de abstenção ficou registrado em 21,06%, representando 32,9 milhões de eleitores que não compareceram às urnas.