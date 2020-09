Na manhã desta quinta-feira (24), parte de um cais desabou no bairro Perocão, em Guarapari, e três moradores que estavam em cima sofreram ferimentos leves. Os pescadores que moram na região relataram que não foi a primeira vez que acidentes como esses acontecem.

Segundos os moradores, a estrutura do cais está precária, com rachaduras, buracos e ferrugem, podendo acarretar em mais acidentes. Os moradores também pedem uma reforma geral no local, afirmando que a região está abandonada e que isso interfere no turismo da cidade.

“O cais está todo debilitado, enferrujado, o turismo não passa aqui, já pensou vir um turista aqui e cair nesse cais. Nós estamos precisando de uma reforma geral aqui, tá tudo trincado de fora a fora, era um cais que tinha uma passarela que ia até lá na frente e agora ele tá assim, abandonado”, afirmou o morador do bairro, conhecido como Baiacu.

Um dos moradores envolvidos no acidente, identificado no bairro como Carlão, se manifestou sobre o acontecido, comentando sobre algumas dores que estava sentindo e que espera atenção e melhorias no bairro, por parte da administração pública.

“Não quero falar muito sobre, mas estou sentindo uma dor na coluna. Eu fui um dos que caiu aqui e estou tremendo até agora com o acontecimento. Esse era um cais que ia até lá embaixo e hoje está dessa forma, esquecido”, contou Carlão.

A redação do Portal 27 encaminhou um e-mail com questionamentos sobre a situação e os planos futuros do cais para a assessoria de imprensa da prefeitura de Guarapari, porém até o fechamento da matéria, nós não obtivemos resposta.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.