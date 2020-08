Você já ouviu falar em ensaio fotográfico com animais? A nova especialidade tem feito sucesso entre o público em geral, principalmente entre as mulheres. Aqui em Guarapari, um grande fotógrafo vem se destacando no ramo: o nome dele é Hugo Pires.

Hugo conta que a paixão por fotografar com animais surgiu há dois anos, quando recebeu a proposta de uma moça para um ensaio sensual com uma cobra. “Desde então busquei fazer outros ensaios do gênero, mas a maioria deles não é exposta, uma vez que muitas mulheres são casadas e não querem que se divulgue”, afirmou o fotógrafo.

Boudoir. O ensaio sensual é também conhecido como “boudoir”, termo francês originalmente utilizado para definir o “quarto de uma mulher”, mas que ficou conhecido na área da fotografia para definir os ensaios que visam mostrar sensualidade com sentimento, mostrando as curvas da mulher.

Hugo tem feito muitos trabalhos a pedido de mulheres não somente do Espírito Santo, mas também de outros estados. “Fiz dois no mês passado. Uma modelo de São Paulo veio para o estado fazer esse ensaio porque optou pelo meu trabalho”, afirmou o fotógrafo.

Cobras. Para fotografar cobras, Hugo pesquisou bastante sobre o comportamento dos animais. “Tenho todos os contatos do animal utilizado na sessão de fotos, são animais documentados, a preocupação com a segurança das clientes é muito grande, nunca utilizamos animais ilegais. Os donos vão junto e a maioria do manuseio é feito por eles, incluindo o transporte. Sempre checo com o dono se o animal foi alimentado, se está estressado, pois uma cobra que você vai fotografar por muito tempo pode dar um bote, caso esteja estressada”, afirmou o fotógrafo que já fez ensaios com jiboia amazônica, argentina e jiboia arco-íris.

Outros animais. Hugo tem mais trabalhos agendados e um novo desafio. “Uma menina que é dona de um falcão em Belo Horizonte me procurou para fotografar e faremos no final do ano. Estou estudando detalhes sobre fotografias com aves”, afirmou. O fotógrafo pretende fazer também ensaios com iguanas e duas moças do estado estão estudando a hipótese de fazer com aranha caranguejeira, mas Hugo disse que ainda precisa verificar a questão de documentação dos animais.

Para fazer um ensaio sensual com um animal exótico como a cobra, é necessário coragem. “Tem que partir da pessoa, geralmente quem busca esse tipo de ensaio são as mulheres mais de atitude, que já têm essa questão selvagem na personalidade e muita coragem. Tem todo um bate-papo antes, quando a gente chega, o dono está junto, encosta o animal no braço da cliente que logo vê que o animal é manso”, afirmou o fotógrafo.

Quem quer fazer um ensaio sensual com animais geralmente entra em contato com o fotógrafo que sonda os interesses da pessoa. “A pessoa vai abrindo o que ela quer e a gente vai montando o ensaio, busco entender se ela prefere natureza ou local fechado, se posso levar ajudantes ou não. Se a pessoa não se sentir à vontade, vou sem meus ajudantes, levo somente os donos do animal, tenho animais cujos donos são mulheres e outros que pertencem a homens”, afirmou.

Além das fotos sensuais, Hugo faz também fotos para casais, gestantes, 15 anos. “Já fiz foto com cavalo, e várias com cachorros para casais, gestantes, aniversário de 15 anos e fotografei também a miss Guarapari”, afirmou.

Quem tiver interesse em fazer um orçamento e conhecer de perto o trabalho de Hugo Pires pode entrar em contato pelo telefone: (27) 99766.2036, por whatsapp (mesmo número), pelo Instagram @hugopiresfotografias , ou pelo site: www.hugopiresfotografias.com.br

