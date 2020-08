Uma moradora de Guarapari pode ter sido primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação foi divulgada na manhã de hoje pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. A Secretaria de Estado da Saúde (SESA), identificou anticorpos para Covid-19 na amostra da paciente no dia 11 de fevereiro.

“Nós estamos de fato com um caso registrado anterior ao primeiro caso do País. Existem relatos de outros casos em outro Estados também. Nós iremos estabelecer com o Ministério da Saúde um alinhamento das investigações dos casos anteriores ao dia 26 de fevereiro para que a gente consiga, de fato, reconhecer qual foi o primeiro caso do País”,disse.

Com isso, o secretário afirmou que caso pode ser considerado o primeiro do Brasil, se comparado com o primeiro registro oficial, em 26 de fevereiro. A amostra foi coletada em uma paciente de Guarapari que fez doação de sangue no Hemoes. Ela não viajou ao exterior e apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue. E estava assintomática 14 dias anteriores a doação.

Isso mostra que o Estado já contava com transmissões comunitárias antes do primeiro caso oficial no Brasil. As investigações continuam e o Ministério da Saúde já foi notificado. “Investigações que já estão em andamento podem apontar outros casos anteriores a esse no Espírito Santo. Ao longo das investigações essa informação será atualizada e devemos encontrar casos anteriores”, disse o secretário.