O ex-vereador e Ex-subsecretário Estadual de Turismo, Gedson Merízio está de volta ao governo do Estado. Ele foi nomeado como assessor especial da Secretaria Estadual de Governo, que é comandada por Tyago Hoffmann e afirma que vai trabalhar em prol dos municípios capixabas, fazendo a articulação e os contatos com os prefeitos e lideranças.

“Eu estou bastante animado e feliz com a possibilidade de poder exercer esse trabalho de diálogo com os municípios junto ao governo Casagrande. Nossa secretaria, entre outras responsabilidades também tem essa função. Eles entenderam que eu posso fazer esse trabalho, até porque no turismo fiz boas relações nos municípios capixabas”, afirmou Gedson

Colaboração. Gedson foi candidato a prefeito de Guarapari em 2020 onde teve 10.485 votos. Segundo ele, o período eleitoral passou. “A eleição acabou, vamos ajudar Guarapari e trabalhar para viabilizar as principais necessidades da cidade. Vamos estar sempre prontos a sentar com o prefeito Edson Magalhães, para ajudá-lo naquilo que ele precisar do governo do Estado. Estaremos sempre à disposição”, afirmou Gedson.