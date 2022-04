O ex-vereador Gedson Merízio está de partido novo. Ele deixou o PSB, partido do governador e foi para o Podemos, que no Estado é coordenado pelo ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel. De acordo com Gedson, o projeto é de disputar o cargo de deputado federal.

Segundo ele, mesmo saindo do PSB, o projeto é estar do lado do governador. “Meu projeto é de continuar sendo uma liderança para ajudar o governador Renato Casagrande. Nossas conversas são nesse sentido e por isso vim para o Podemos, para poder ajudar não só o governador, ajudar o Podemos e também ao nosso querido Tyago Hoffamn”, disse Gedson.

Guarapari. Ainda de acordo com Gedson, o Podemos pensa nas eleições deste ano, mas estará também nas discussões para as eleições municipais em Guarapari. “Nós temos um projeto para Guarapari e certamente estaremos participando das discussões visando o futuro de nossa cidade”, finalizou.