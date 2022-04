O auditório da Prefeitura de Vila Velha sediou nesta quinta-feira (31) a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo. Na ocasião, foi apresentado aos conselheiros os resultados do Fortalece Turismo, uma parceria do município com o Sebrae.

De 14 de novembro de 2021 até o último dia 10 de março, empreendedores e lideranças do setor de turismo canela-verde participaram de capacitação, fortalecimento de gestão e planejamento estratégico do destino.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, lideranças e empresários do setor reuniram ideias e soluções para potencializar o turismo de Vila Velha.

“Durante esses cinco meses, empresários, dirigentes de entidades, membros de conselhos, câmaras e outras instâncias de governança definiram as prioridades estratégicas e ações prioritárias de forma consistente e prática”, destacou o secretário.

A proposta da criação de polos gastronômicos surgiu como uma das soluções para alavancar o setor e desafiar empresários e munícipes no que pode se tornar tradição na cidade. Uma vez que a culinária canela-verde, diversificada como é, tem grande potencial atrativo.

Para isso, o Conselho ainda discutiu sobre projeto de lei para desenvolver os polos gastronômicos. De acordo com a subsecretária de Turismo, Carla Rezende, a legislação é instrumento também de resgate de pontos importantes da cidade.

“Aproposta da legislação é viabilizar a recuperação econômica e revitalização dos espaços públicos em áreas onde se observa a concentração de empresas e potencial de desenvolvimento econômico”, explicou Carla.

Também foi pontuada a necessidade de desenvolvimento do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) com o objetivo de captar recursos que serão aplicados na implementação do Mapa Estratégico do setor no âmbito local.

Carla ainda destacou o resultado da seleção da Associação Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do Espírito Santo (ACERBES) – Banda de Congo de São Benedito -, para participar do projeto de Turismo de Experiência, no segmento de turismo religioso, que será realizado pela Secretaria de Turismo (SETUR/ES) e SEBRAE/ES.

Na sequência, foram apresentados os próximos grandes eventos que serão realizados em Vila Velha, como o Sabores da Terra (07 a 10 de abril), Festa da Penha (17 a 25 de abril), Feira dos Municípios (19 a 23 de maio) e Colonização do Solo Espírito-Santense (23 de maio).