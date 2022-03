No último sábado (12), a Caravana Avante desembarcou no Espírito Santo com uma extensa agenda, entre elas a realização do Encontro Estadual do partido. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vitória e contou com a participação da comitiva nacional formada pelo presidente do partido, o deputado federal Luis Tibé, e o pré-candidato a presidente, o deputado federal André Janones, o presidente estadual do partido, Marcel Carone e pré-candidatos como jornalista Philipe Lemos, que deve concorrer a uma vaga à Câmara Federal, e o pastor Nelson Junior, que pretende disputar a vaga do Senado.

O encontro marcou o crescimento do partido no estado. O Avante Espírito Santo é uma das poucas agremiações que tiveram um enorme aumento de filiações. Na próxima eleição, o partido vem forte com chapa de candidatos para deputados estaduais, federais e para senador.

Um dos destaque do evento foi o jornalista Philipe Lemos que deve ter uma boa votação, de acordo com a expectativa do mercado político. Ele atuou por 16 anos na Rede Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo.

Em seu discurso, Philipe Lemos disse que está motivado e que “vai pra cima” com objetivo de defender os interesses e resolver os problemas da população capixaba. “Estou muito animado. Eu comecei este projeto a mais ou menos uns três anos. Comecei a estudar, comecei a me capacitar para chegar a um a nível técnico. Porque na verdade, o que eu já venho fazendo, nos últimos 16 anos, trabalhando com jornalismo de tv aqui no nosso estado, foi justamente isso: cuidar de pessoas. Cuidar da saúde de quem está precisando, cuidar do município que precisa de um olhar carinhoso e que, às vezes, o gestor não fez a lição de casa. Tudo isso que eu aprendi, que eu construí ao longo da minha vida, da minha carreira, vou levar para a carreira pública. E sempre tudo muito pautado na honestidade, no respeito ao próximo.”

O presidente do partido, Marcel Carone, exaltou o encontro. “O Avante está buscando protagonismo. Um dia de cada vez com seriedade e credibilidade. A gente tem aprendido muito no dia a dia e nas relações que a gente vem tendo. Eu acredito que a credibilidade hoje é muito importante e faz muita diferença. E as pessoas, principalmente os pré-candidatos, têm percebido isso no partido. Estamos na reta final de formação de chapa e eu tenho certeza que o Avante vai trazer uma representatividade capaz de transformar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o mais importante.” Ressaltou Marcel Carone.