Mesmo sem um clube de futebol municipal ou com algum campeonato que revele novos talentos, Guarapari é um verdadeiro celeiro de craques. Vários atletas do futebol e de outros esportes se destacam pelo país. Um deles é o goleiro Thiago Capixaba, como é mais conhecido, que aos 22 anos fechou com um clube europeu.

Ele conta um pouco da sua história. “Eu comecei no futebol na cidade desde os 11 anos pelo Guarapari. Depois, me destacando nos campeonatos, fui para outros clubes como o Atlético Itapemirim e passei também pelo Linhares”, explica.

Ele ganhou campeonatos importantes como a Copa Tribuna, Além do Linhares, passou também por Vila Velhense e Americano de Campos (RJ). Ao se profissionalizar no Linhares, Thiago Capixaba viu surgir o interesse de um clube do Uruguai.

“Um clube se interessou por mim e fomos para o Uruguai. Mas eu e meu empresário Caiê Hofstatter rompemos por questões contratuais. Mas existia o interesse de outro clube europeu e meu empresário conseguiu negociar com um clube da Polônia”, diz.

Segundo Thiago, o nome do clube ele não pode revelar ainda, mas a expectativa é grande. Está apenas esperando a pandemia passar para poder ir para a Europa. Enquanto isso ele continua treinando. “Deus sabe de tudo mesmo. Assim eu penso. Com humildade sempre chegamos longe”, disse.

