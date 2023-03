O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na última sexta-feira (17), a entrega de casas populares no bairro Campo Verde, em Viana. Foram entregues seis unidades habitacionais e mais 24 serão construídas, a partir da assinatura da Ordem de Início. Com o objetivo de reduzir as áreas alagáveis no município, o governador autorizou o início da terceira etapa das obras de macrodrenagem do Córrego Ribeira.

A obra está integrada às demais intervenções do programa de macrodrenagem em execução pelo Governo do Estado nos municípios de Viana, Cariacica e Vila Velha. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), somente nesta terceira etapa é de R$ 3,4 milhões.

Casagrande também visitou as obras de macrodrenagem da bacia do Rio Formate, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do rio nos municípios de Cariacica e Viana. Nesta ação, o investimento do Governo do Estado é de R$ 11,6 milhões. A conclusão da obra está prevista para outubro de 2023.

“Estamos fazendo um investimento permanente em Viana para melhorar a infraestrutura da cidade. Na habitação, estamos entregando seis casas populares de um total de 700 que estão em construção por todo o Estado. Além disso, estamos autorizando o início de uma nova etapa da macrodrenagem e visitamos as obras no Rio Formate que já estão ajudando a comunidade do entorno”, disse o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, pontuou que os investimentos demonstram o trabalho do Governo do Estado para solucionar os problemas com alagamentos no município. “O objetivo é diminuir a possibilidade de alagamentos durante tempestades torrenciais, como as que já aconteceram por várias vezes. Vamos trabalhar de forma intensa para finalizar as entregas para a população o mais rápido possível”, acrescentou.

Mais entregas

Ao todo, serão construídas 30 unidades habitacionais em Viana, dentro do Programa Nossa Casa, em lotes pulverizados já dotados de infraestrutura básica (rede de distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica e serviços e coleta de resíduos sólidos, drenagem e pavimentação). Um investimento de R$ 2,1 milhões em recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES) e R$ 2 milhões de repasse do Município, totalizando R$ 4,1 milhões. As famílias atendidas pelo programa devem ter renda de até três salários mínimos.

Pistolas. Ainda durante a solenidade, o Governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), doou 25 pistolas calibre .40 e seis carabinas do mesmo calibre para uso da Guarda Municipal de Viana. A doação visa suprir a demanda da tropa que tomou posse no último concurso realizado no município, com investimento estimado em pouco mais de R$ 27 mil.

“A realização da doação das pistolas e carabinas é uma forma de fortalecer o vínculo entre as instituições. Com a modernização e padronização dos equipamentos da PCES, foi possível contribuirmos com a Guarda Municipal de Viana. É investimento com dinheiro público que permanece à serviço da população e com nossas forças de segurança”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.