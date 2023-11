O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã deste sábado (04), as obras de reabilitação e melhorias operacionais na Rodovia ES-245, no trecho São Jorge de Tiradentes a Rio Bananal. Também foi inaugurada a Praça Adenair Torres Gava, localizada no distrito ribanense. Casagrande também anunciou a publicação de edital para melhorias em novo trecho da ES-245/248, além do repasse de recursos para construção e ampliação de escolas municipais.

“Mesmo no sábado, em meio a um feriado, não posso me dar o luxo de descansar, tendo esse monte de obra para inaugurar. Ninguém acreditava que a gente faria a reabilitação dessa via até São Jorge de Tiradentes. Agora estamos quase entregando a rodovia até o Rio Pequeno. Não fazemos nada sozinho e tenho muita ajuda dos deputados estaduais e da nossa bancada federal, além da parceria com os municípios. Nós falamos pouco, mas entregamos muito. Temos um Estado equilibrado e com capacidade de investimento”, afirmou o governador, ao lado do prefeito Edimilson Santo Eliziário.

Ao todo, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 43 milhões nas obras de restauração de mais de 18 quilômetros de extensão da rodovia. Também foram executados os serviços de sinalização por todo o trecho. Entre outras melhorias, estão sendo finalizados 14 abrigos para passageiros de ônibus com dispositivos disciplinadores de entradas, saídas e sinalização adequada a fim de proporcionar mais conforto e segurança aos usuários.

Desde a assinatura do contrato, em outubro de 2022, a empresa vencedora do certame passou a ser responsável pelo trecho por um período de cinco anos. Desta forma, mesmo após a entrega da reabilitação da rodovia, a empresa será a encarregada pela conservação e manutenção do trecho até outubro de 2027.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande autorizou a publicação do edital para a implantação de acostamentos e melhorias operacionais nas Rodovias ES-245/248, no Rio Bananal x Ponte sobre o Rio Pequeno, no município de Linhares. O projeto prevê a implantação de 41,1 quilômetros de acostamentos, além da construção de 46 abrigos para passageiros de ônibus nos trechos rurais e nove passagens elevadas para travessias de pedestres.

“Estamos entregando essa primeira parte do trecho que vai de São Jorge de Tiradentes até Rio Bananal, mas, em breve, estaremos inaugurando o trecho que vai de Rio Bananal até Linhares. Com isso, vamos impulsionar o crescimento econômico de toda essa região, melhorando a mobilidade, permitindo que a produção agrícola seja transportada de forma eficiente e estimulando o desenvolvimento de negócios”, ressaltou o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas.

Também foi inaugurada a Praça Adenair Torres Gava, localizada no Distrito de São Jorge de Tiradentes. Um investimento de R$ 600 mil, realizado com recursos provenientes do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo (SEG). A Prefeitura Municipal foi responsável pela execução da obra, que possui uma área de aproximadamente 1.190,00 metros quadrados e vai beneficiar uma população estimada em 3,4 mil habitantes.

A praça é dotada de playground e vai receber em breve uma academia popular. Para tornar esse espaço mais acessível e inclusivo, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) doou os seguintes equipamentos, a serem instalados posteriormente: máquina de puxada alta e supino vertical especialmente adaptada para portadores de necessidades especiais; e máquinas para exercícios de leg press, glúteos, bíceps, polia alta, puxada alta, tríceps, desenvolvimento de ombros, supino vertical, remada sentado, abdominal e conjunto de barras.

“Espaços que proporcionam lazer, diversão e a possibilidade de prática de atividades físicas são de grande importância para a população. Entre vários investimentos que realizamos com recursos do Fundo Cidades, em parceria com as gestões municipais, estão as praças. Elas proporcionam integração entre as pessoas, em especial, entre as famílias, e dão um colorido especial às nossas cidades”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso

Além da construção da praça, o Governo do Estado também repassou R$ 500 mil para Rio Bananal aplicar na elaboração da sua carteira municipal de projetos estruturantes, totalizando R$ 1,1 milhão em investimentos por meio do Fundo Cidades.

Na área da Educação, foram assinadas as ordens de serviço para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Endringer Anholeti e para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Santa Rita. Serão repassados cerca de R$ 7 milhões, em recursos provenientes do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), da Secretaria da Educação (Sedu).

Estiveram presentes os prefeitos Davi Ramos (Vila Valério), Leonardo Finco (Governador Lindenberg), Alessandro Broedel (Sooretama), Bruno Marianelli (Linhares) e Paulo Sérgio de Nardi, o Micula (João Neiva); os deputados estaduais Dary Pagung e Lucas Scaramussa; o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; além de vereadores e lideranças da região.