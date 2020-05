Com uma fiscalização tímida na maioria das praias de Guarapari neste sábado, a equipe do Portal 27 constatou que a movimentação foi maior em relação aos últimos dias de pandemia do coronavírus.

Nossa equipe esteve fazendo lives para mostrar a movimentação e entre as praias com maior número de pessoas, está a Praia de Setiba, na região norte. Banhistas, ambulantes circulavam normalmente, e até churrasco acontecia na areia da praia, na tarde de hoje. Além dos veículos com placas de Guarapari, muitos carros com placas de Vila Velha, Vitória, Viana, e de Belo Horizonte (MG), foram visualizados no estacionamento.

Fiscalização. Um dos comerciantes, que prefere não ter o nome revelado, disse que falta fiscalização da prefeitura e que Setiba está com uma movimentação maior há vários dias, e que os ônibus do Transcol tem vindo lotado para o balneário.

“Não é de hoje que temos vários banhistas na praia de Setiba. Aqui, infelizmente não há fiscalização. Inclusive não vimos um dia de fiscalização aqui na praia. Denunciamos, mas nada acontece. E o pior de tudo, são pessoas de cidades altos índices de contaminação, que estão vindo para cá. Isso pode gerar um problema ainda maior”, declarou o comerciante.

Na Praia do Morro, a preferida dos mineiros, a movimentação neste sábado foi menor, em relação a Setiba. Alguns casais caminhando, famílias passeando e mergulhando no mar, e algumas pessoas consumindo bebida alcoólica no calçadão.

No Centro, as praias das Castanheiras, dos Namorados e das Virtudes, havia uma movimentação maior. Algumas famílias pescando nas pedras, e muitas curtindo um dia de sol na praia.

O que não se viu nas praias, foram banhistas usando máscaras de proteção. Alguns ambulantes até usavam, alguns porém, debaixo do queixo, o que não resolve muita coisa também. Veja os vídeos que foram feitos por nossa equipe.

