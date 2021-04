O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), adquiriu 230 novos respiradores pulmonares para atender a expansão de leitos da rede de saúde e auxiliar no enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19). Os equipamentos foram entregues neste sábado (24) e devem começar a ser distribuídos para os hospitais estaduais a partir desta segunda-feira (26). O governador Renato Casagrande e os secretários de Estado, Nesio Fernandes (Saúde) e Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento Econômico), acompanharam a chegada dos respiradores no Almoxarifado da Sesa.

“Continuamos estruturando nossa rede hospitalar, especialmente para o combate à Covid. Depois que a pandemia passar, essa estrutura permanecerá e será um legado em nossa rede física de saúde. Já abrimos 1.066 leitos de UTI exclusivo Covid e mais de mil leitos de enfermaria Covid. Essa terceira onda foi a pior até aqui e conseguimos atender a todos que precisaram de leitos. Queria agradecer a todos que nos ajudaram na quarentena, pois estamos observando o início da queda nos indicadores. Mas é preciso continuar seguindo os protocolos, principalmente agora com o aumento na flexibilização das atividades permitidas, para que a possa continuar com a redução nos casos”, disse Casagrande.

Os equipamentos foram adquiridos em compra recente, conduzida pela Subsecretaria de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, junto à empresa Comércio de Ventiladores Pulmonares Ltda, no valor de R$ 12.173.656,00. Os respiradores serão distribuídos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), Vila Velha; Hospital Jones Santos Neves (HJSN), Baixo Guandu; Hospital de Urgência Emergência São Lucas (HEUE), Vitória; Hospital Dório Silva (HDS), Serra; Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), São Mateus; e Hospital de Vila Velha (HESVV), em São Torquato.

“São equipamentos essenciais para a manutenção da respiração em pacientes Covid que apresentam alguma deficiência respiratória. Nossa missão é ofertar uma assistência qualificada e integral aos pacientes. Por isso, programamos os processos de compra com o objetivo de atender ao ritmo da expansão de leitos”, explicou o secretário Nesio Fernandes.