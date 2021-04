Depois de ser cobrado por algumas lideranças sociais e políticas da cidade por estar supostamente sumido dos comandos da administração pública municipal, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), reapareceu politicamente nesta sexta-feira (23).

Estrada. Em um post nas redes sociais da prefeitura, o prefeito reapareceu fazendo aquilo que mais sabe. Estradas. A postagem mostra o prefeito Edson em meio a máquinas e com a seguinte legenda. “O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, esteve visitando a estrada de Todos os Santos, que está sendo preparada para receber asfalto. O objetivo do serviço é oferecer mais qualidade de vida para os moradores e desenvolvimento para a região”, diz o texto da postagem.

Sumido. Pelo menos segundo as redes sociais da prefeitura, se não houver algum equívoco, a última aparição oficial do prefeito foi no dia 17 de março, durante coletiva de imprensa a respeito do Decreto Estadual de quarentena. Ou seja, por mais de um mês, o prefeito esta “sumido” das redes sociais oficiais da prefeitura.

Pandemia. A avaliação de algumas lideranças é que o prefeito Edson Magalhães precisa estar mais presente, como líder, para enfrentar a pandemia de coronavírus que já chegou ao número de 313 óbitos na Cidade Saúde.