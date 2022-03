Estão abertas a partir desta segunda-feira (28), as inscrições para a 1ª oferta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Qualifica Mais Emprega Mais. O processo seletivo contempla a oferta de 20 vagas no curso presencial de Caldeireiro, que será ministrado no Centro Estadual de Ensino Técnico (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva.

A seleção destina-se prioritariamente aos moradores dos municípios de Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.

As inscrições seguem até dia 13 de abril. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá acessar o site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, menu “Educação Profissional > Pronatec > Editais Pronatec”, seguir as orientações contidas no Edital SECTIDES/PRONATEC Nº 001/2022 e preencher o formulário de cadastro no site https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar, em seguida realizar a inscrição on-line.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, falou sobre as vagas. “Estamos ampliando significativamente a oferta de Educação Profissional aos capixabas, seja de forma presencial ou on-line. Para esta oferta, que é presencial, aproveitamos a excelente estrutura que a nossa escola técnica Talmo Luiz Silva, em João Neiva, tem para garantirmos ainda uma nova opção de curso de formação inicial e continuada aos moradores daquela região. É importante ainda destacar que os cursos estão sendo definidos em conformidade com as vocações econômicas das regiões, desta forma, garantimos não apenas condições reais de empregabilidade aos formandos, mas também mão de obra qualificada para as empresas”, pontuou.

O curso será realizado a partir do dia 09 de maio, às segundas e quintas-feiras, das 13h às 17h. São requisitos da seleção: ter idade mínima de 16 anos, completados na data de lançamento do edital e escolaridade mínima de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo.

O edital prevê a concessão de bolsa-formação aos estudantes matriculados nas turmas, mediante o cumprimento dos deveres previstos no Termo de Responsabilidade (Anexo II do Edital) assinado no ato da matrícula.

A classificação será realizada pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital e, prioritariamente, aos residentes dos municípios listados no edital.

A divulgação da lista dos candidatos classificados, desclassificados e suplentes no endereço eletrônico www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (menu “Educação Profissional > Pronatec > Editais Pronatec”), no dia 28 de abril de 2022.

Confira a íntegra do Edital SECTIDES/PRONATEC Nº 001/2022.