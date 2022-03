O final de semana foi de mais apreensões e combate ao crime em Guarapari. Policiais do 10° batalhão estavam operantes e tudo começou na manhã deste domingo (27), por volta de 11h, militares abordaram no bairro Bela Vista, um jovem de 19 anos, com ele foi encontrado uma bolsa contendo dez buchas de maconha, treze pinos de cocaína e R$ 200,05 em espécie, que segundo ele estava transportando os entorpecentes para um terceiro.

Ecstasy. Durante patrulhamento no bairro Kubitschek, por volta de 18h50min do sábado 26, militares avistaram um indivíduo que demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura, dispensando assim um objeto na varanda da casa em que estava em frente. Foi feita a abordagem e encontrado um total de 85 comprimidos de ecstasy, R$ 652,00 reais, 1 dólar, 1 celular, documentos de identidade, 1 molho de chaves e 1 carteira vazia.

Crack. Na madrugada de sexta para sábado por volta de 3h35min, militares abordaram no bairro Aeroporto um homem em posse de 15 pedras de crack.

Camurugi. Já por volta de 21h da noite de sexta, militares do patrulhamento tático receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em um Condomínio do bairro Camurugi, realizaram patrulhamento e avistaram vários indivíduos em fuga. Os militares abordaram um dos suspeitos e com ele foram apreendidas três porções médias de maconha, duas porções grandes de maconha, 18 buchas da mesma substância e seis pinos de cocaína.

Em outra ação no bairro São João militares abordaram um indivíduo e durante as buscas com a ajuda do cão policial “Mike” localizaram 55 buchas de maconha e 53 pedras de crack.

Ainda na sexta-feira 25, equipes do 10° Batalhão detiveram um homem procurado pela justiça, contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes. Os detidos e os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.