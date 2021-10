Na manhã desta quinta-feira (21) o prefeito Paulo Cola esteve acompanhando a visita de uma equipe do governo do Estado, que veio fazer o levantamento topográfico da orla de Piúma. Com esses estudos, será possível dar prosseguimento ao processo de licitação para contratação da empresa que vai fazer a reforma, recuperação e revitalização da praia.

Representando a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o engenheiro Lucas Inácio Menegardo, está em Piúma fiscalizando os trabalhos da empresa contratada para fazer esse levantamento topográfico da orla.

“A prefeitura já nos entregou um projeto que existia dessa orla. Por isso estamos fazendo esse levantamento, para podermos ver quais serão as adequações e mudanças que teremos que fazer nesse projeto”, explicou.

Esses trabalhos devem durar cerca de 4 dias. Com esse levantamento, adequações e ajustes finais no projeto, o governo do Estado poderá finalmente fazer a licitação e contratar a empresa que vai iniciar as obras na orla de Piúma.