As semanas chuvosas afetaram diversas cidades do Estado. Em Guarapari, além da área urbana que sofreu com alagamentos, a região rural também sentiu os problemas com as chuvas. Na comunidade de Santa Rita, que fica próximo a região de Todos os Santos, os moradores estão sofrendo.

Em contato com a redação do portal 27, moradores relatam que vem sofrendo com uma obra que era para ser concluída em 8 meses, mas que já dura, segundo eles, mais de um ano. Através de fotos e vídeos eles mostram que o período chuvoso, a estrada que passa na comunidade de Santa Rita está intransitável. Com as chuvas dos últimos dias, eles alegam que estão praticamente ilhados em virtude de muita lama e barro que ficou no local.

Segundo eles, tem três semanas que ninguém consegue passar na estrada e as crianças não conseguem ir para a escola. Ainda de acordo com os moradores, a obra está em ritmo lento e interminável. “Situação vergonhosa e crítica”, afirmou a moradora que entrou em contato conosco. Veja mais fotos.

1 de 7

Resposta. Procuramos ontem (22), a prefeitura para saber o que o município tem a dizer sobre isso. E se seria feito algum serviço emergencial ou se a empresa responsável pela obra seria cobrada. Aguardamos a resposta que veio dizendo o seguinte:

“A Secretaria de Obras Públicas (Semop) informa que o serviço de drenagem e pavimentação da via está em andamento, e em momento algum a obra esteve paralisada. Sobre a falta de acesso há três semanas, a informação não procede, uma vez que, antes mesmo do período chuvoso, o município criou estratégias de melhorias na estrada. Vale ressaltar também que devido ao grande volume de água pluvial dos últimos dias, vários pontos do interior apresentaram dificuldades de acesso, mas em nenhum momento houve impedimento de passagem e circulação nesta via”, disse a prefeitura em nota. Confira as fotos enviadas pela prefeitura.