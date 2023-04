O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), lançou, neste mês, o edital de chamamento para apoio a eventos no Espírito Santo. Quase um R$ 1 milhão serão destinados para a realização de eventos com foco nos segmentos de turismo.

O edital, que foi publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Setur, terá um prazo de 30 dias para receber propostas. Cada proposta de evento presencial receberá o valor máximo de R$ 70 mil. Podem participar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) estabelecidas no Espírito Santo há, pelo menos, dois anos e que comprovem atuação no segmento de turismo.

“Eventos são um grande mecanismo para atrair turistas em uma região. Com este edital, pretendemos movimentar a economia dos municípios, gerando emprego e renda e contribuindo para o setor e toda a cadeia produtiva do turismo”, informou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

Os eventos participantes desta chamada deverão ter alinhamento com os segmentos turísticos, de acordo com o Manual de Segmentação do Ministério do Turismo, disponível no link https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo-/publicacoes/segmentacao-do-turismo.

São critérios de avaliação do edital a excelência, consistência e relevância do projeto, a originalidade, o histórico do evento, a divulgação e a capacidade de engajamento do evento nas redes sociais, notoriedade e imagem do evento, capacidade técnica da OSC, entre outros quesitos.

Após a publicação no Diário Oficial do Estado, os interessados terão até o dia 18 de maio para protocolarem na Setur, via E-Docs, as propostas de eventos contendo ofício, plano de trabalho, cartão de CNPJ, orçamento (pesquisa de mercado), plano de mídia e documentos comprobatórios para julgamento de propostas.

