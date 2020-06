A Prefeitura de Guarapari inaugurou oficialmente na tarde desta quarta-feira (10), a obra de extensão da Avenida Paris. De acordo com a prefeitura, a nova via liga a Praia do Morro ao contorno da Rodovia do Sol, passando pelos bairros Aeroporto, Jardim Santa Rosa e Jabaraí, garantindo mais acessibilidade e mobilidade urbana.

Ainda segundo a prefeitura, são mais de cinco quilômetros de via, galerias de macrodrenagens, ciclovia, paisagismo, iluminação e sinalização trânsito, ao custo de aproximadamente R$ 6 milhões. O Portal 27 não foi convidado para essa inauguração.

Carreata. Durante a inauguração e sem máscara de proteção ao Coronavírus, o prefeito Edson Magalhães (PSDB), ressaltou durante uma transmissão ao vivo de um veículo de imprensa local que “Estávamos de fazer uma grande carreata na cidade, com mais de 500 veículos, mas tivemos um imprevisto na segura por conta da iluminação não ficou pronta e tivermos que inaugurar no dia de hoje e achei melhor fazer uma solenidade”, explicou.

Obras. Ainda durante a solenidade, o prefeito anunciou outras obras para a cidade e para o bairro de Jabaraí e também para o interior. “Temos mais de 250 obras espalhadas pela cidade”, afirmou. “Nosso hospital está a todo vapor, já estamos colocando o ar condicionado”, disse. Confira como ficou a extensão da Avenida Paris.