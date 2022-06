A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), informou que abre nesta segunda-feira (27), o agendamento para realização do teste de antígeno da Covid.19.

Segundo a prefeitura, o agendamento será aberto a partir das 16h, no site da prefeitura, para testagem na terça (28) e na quinta (30). Poderão ser agendadas, pessoas a partir de 6 meses de idade, com ou sem sintomas. A testagem será no Centro de Testagem, em Muquiçaba. É obrigatório o uso de máscara.

Documentos necessários: Cartão do Sus e um documento pessoal de identificação.

Pessoas com sintomas graves devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento. Devido ao feriado municipal, nesta quarta (29), não haverá testagem no município.