Uma festa linda. Assim foi o Arraiá do Colégio Maxime realizado na noite deste sábado. Depois de tempos de pandemia, toda equipe da escola, além de pais e alunos, se envolveu na produção da festa que foi um verdadeiro sucesso.

Comidas típicas, bebidas, pipocas, doces e muitas brincadeiras fizeram parte da noite que lotou as dependências da escola. Coordenadas pelos professores, as turmas preparam suas quadrilhas, onde os figurinos, as coreografias e a alegria chamaram atenção. Foi realmente tudo muito lindo.

Com essa festa, o Maxime confirma que é uma das escolas mais preparadas para passar aos alunos, não somente conhecimentos educacionais, mas também a importância da cultura típica regional do Brasil. Pedro Henrique Lucci, um dos diretores da escola ressalta a importância dessas atividades.

“Ano passado não deixamos passar em branco, fizemos um evento interno, somente para os alunos. E esse ano com essa folga que a pandemia deu, a gente pode realizar um evento aberto para os país e para a comunidade. E está muito lindo, está todo mundo alegre, curtindo e é isso que a gente gosta de ver”, disse Pedro. Veja algumas imagens do evento.

